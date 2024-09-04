Польша готова помочь отстроить Львов после ракетного удара рф - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил помощь в восстановлении Львова после российского ракетного удара. Пострадали исторические здания в центре города, количество раненых возросло до 64 человек.
После ракетного удара рф по Львову в Варшаве предложили помочь Украине с восстановлением города. Об этом в частности заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.
Детали
Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждено много исторических многоквартирных домов. Польша готова помочь в их восстановлении
Напомним,
Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что в городе наибольшим разрушениям подверглись жилые дома возле железнодорожного вокзала и во Франковском районе, где некоторые исторические здания полностью разрушены.
Кількість постраждалих у Львові зросла до 64 осіб 4 сентября 2024, 11:28 • 22460 просмотров