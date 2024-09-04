Польша готова помочь отстроить Львов после ракетного удара рф - Туск

После ракетного удара рф по Львову в Варшаве предложили помочь Украине с восстановлением города. Об этом в частности заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.

Детали

Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждено много исторических многоквартирных домов. Польша готова помочь в их восстановлении - написал Туск в X.

Напомним,

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что в городе наибольшим разрушениям подверглись жилые дома возле железнодорожного вокзала и во Франковском районе, где некоторые исторические здания полностью разрушены.

Кількість постраждалих у Львові зросла до 64 осіб