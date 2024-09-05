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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 23:04  •  7542 просмотра

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Польша стремится нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для обеспечения достаточных запасов в случае атаки России на НАТО. Страна планирует достичь полной независимости в производстве боеприпасов в течение 5-8 лет.

Польша хочет увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, надеясь обеспечить достаточные поставки, если Россия будет атаковать НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает УНН.

Детали

Некоторые официальные лица в НАТО говорят, что Кремль может быть готов военным образом напасть на страны Альянса через пять-восемь лет, когда он восстановит свои силы после войны в Украине. При этом Москва регулярно отвергает предположения Запада о возможности нападения на НАТО.

«Наше стремление состоит в том, чтобы иметь возможность заполнять польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет», - отметил Мацей Идзик, член правления государственной компании Polish Armaments Group (PGZ).

Отмечается, что спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 мм резко возрос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В частности, запасы союзников для собственной обороны сократились, поскольку они передали снаряды Киеву.

«Как и многие ее союзники, Польша отправила в Украину часть собственного запаса 155-х. Ей не хватает мощностей для производства патронов с нуля, а вместо этого собирает их из закупленных компонентов», - пишет издание.

Идзик сказал, что PGZ еще необхвдно 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, при этом компания планирует производить около 100 000 деталей в год.

«Амбиции Польши, но также и PGZ в этом контексте, заключаются в том, чтобы склады были заполнены и чтобы было достаточно боеприпасов для отпора врагу», - сказал Идзик.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 4 сентября 2024, 12:07 • 25230 просмотров

Лилия Подоляк

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