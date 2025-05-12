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ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях - єврокомісар

Київ • УНН

 • 722 перегляди

ЄС перейматиме досвід України у виробництві дронів та інших критично важливих оборонних технологій. Створено робочу групу для інтеграції оборонних галузей.

ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях, та поглиблювати співпрацю з країною, що постраждала від війни, щоб забезпечити ланцюги постачання критично важливих можливостей, особливо безпілотників. Про це він заявив EuroNews, передає УНН.

Деталі

Робоча група ЄС-Україна з питань зміцнення зв'язків в оборонній промисловості вперше зустрілася в понеділок. І Брюссель прагне перейняти інноваційний та виробничий досвід Києва, набутий з початку російської агресії.

Сьогодні ми оголошуємо про створення міжінституційної робочої групи ЄС-Україна. І сьогодні українські та європейські експерти цієї групи зберуться на першу зустріч, щоб допомогти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розробці спільних проектів або спільних процесів закупівель

– заявив Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, на другому Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна.

Особливий інтерес для групи становлять питання ланцюга постачання та сфери можливостей, визначені як пріоритетні, включаючи вибухівку та дрони.

Нам потрібно повчитися в України, як створити інфраструктуру для виробництва та експлуатації дронів. Коли йдеться про дрони, то кому більше потрібна інтеграція: Україні чи Європі? Моя відповідь – Європі

– сказав Кубілюс.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України. Це буде зроблено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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