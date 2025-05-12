ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має посилено переймати досвід України, набутий в боях, та поглиблювати співпрацю з країною, що постраждала від війни, щоб забезпечити ланцюги постачання критично важливих можливостей, особливо безпілотників. Про це він заявив EuroNews, передає УНН.

Робоча група ЄС-Україна з питань зміцнення зв'язків в оборонній промисловості вперше зустрілася в понеділок. І Брюссель прагне перейняти інноваційний та виробничий досвід Києва, набутий з початку російської агресії.

Сьогодні ми оголошуємо про створення міжінституційної робочої групи ЄС-Україна. І сьогодні українські та європейські експерти цієї групи зберуться на першу зустріч, щоб допомогти інтеграції наших оборонних галузей, сприяти розробці спільних проектів або спільних процесів закупівель