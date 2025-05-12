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ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 696 просмотра

ЕС будет перенимать опыт Украины в производстве дронов и других критически важных оборонных технологий. Создана рабочая группа для интеграции оборонных отраслей.

ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях, и углублять сотрудничество со страной, пострадавшей от войны, чтобы обеспечить цепи поставок критически важных возможностей, особенно беспилотников. Об этом он заявил EuroNews, передает УНН.

Детали

Рабочая группа ЕС-Украина по вопросам укрепления связей в оборонной промышленности впервые встретилась в понедельник. И Брюссель стремится перенять инновационный и производственный опыт Киева, приобретенный с начала российской агрессии.

Сегодня мы объявляем о создании межведомственной рабочей группы ЕС-Украина. И сегодня украинские и европейские эксперты этой группы соберутся на первую встречу, чтобы помочь интеграции наших оборонных отраслей, способствовать разработке совместных проектов или совместных процессов закупок

– заявил Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, на втором Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина.

Особый интерес для группы представляют вопросы цепи поставок и сферы возможностей, определенные как приоритетные, включая взрывчатку и дроны.

Нам нужно поучиться у Украины, как создать инфраструктуру для производства и эксплуатации дронов. Когда речь идет о дронах, то кому больше нужна интеграция: Украине или Европе? Мой ответ – Европе

– сказал Кубилюс.

Напомним

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Это будет сделано за счет доходов от замороженных российских активов.

Лилия Набока

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