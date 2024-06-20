Сьогодні Всесвітній день біженців: скільки українців покинули рідні домівки через російську агресію
Київ • УНН
За офіційною статистикою ООН, статус тимчасового захисту за кордоном з початку повномасштабного російського вторгнення отримали близько 6,5 мільйонів українців.
Сьогодні, 20 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи присвячені всесвітньому дню біженців, пише УНН.
Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй, а вперше її відзначити у 2001 році на честь 50-ї річниці прийняття Конвенції про статус біженців.
Щороку мільйони людей змушені покидати свої домівки, адже вони змушені тікати від жахіть війни, міжетнічних конфліктів, наслідків стихійних лих тощо. Найбільше біженців в Африці та Азії. Багато з них намагаються потрапити до країн Європи та США.
В Європі кількість біженців почала зростати ще й через війну на Балканах.
Нині у світі нараховується більше 30 мільйонів біженців.
З 2014 року цю сумну статистику почали поповнювати українці. Люди зі Сходу України тікали до інших регіонів від гібридної війни, яку розв’язала росія.
На кінець 2021 року в Україні нараховувалося близько 1,5 мільйони внутрішніх переселенців.
У перші місяці повномасштабної російської агресії на західному кордоні України утворили довжелезні черги людей, які тікали від російських куль, снарядів, ракет та бомб.
За деякими даними, з 24 лютого 2022 року з України виїхало близько 8 мільйонів людей.
За офіційною статистикою ООН, статус тимчасового захисту за кордоном з початку повномасштабного російського вторгнення отримали близько 6,5 мільйонів українців. Найбільше наших біженців нині у Німеччині, Польщі, Чехії, Великій Британії, Іспанії.
Кількість внутрішніх переселенців з початку повномасштабного російського вторгнення зросла до 5 мільйонів.
Німеччина не позбавлятиме біженців з України соцдопомоги17.06.24, 17:13 • 22921 перегляд