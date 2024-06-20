Киев • УНН
По официальной статистике ООН, статус временной защиты за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения получили около 6,5 миллионов украинцев.
Сегодня, 20 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия посвященные Всемирному дню беженцев, пишет УНН.
Мероприятие было начато Организацией Объединенных Наций и впервые ознаменовано в 2001 году в ознаменование 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев.
Каждый год миллионы людей вынуждены покинуть свои дома, ведь они вынуждены бежать от ужасных войн, межэтнических конфликтов, последствий стихийных бедствий и тому подобное. Больше всего беженцев в Африке и Азии. Многие из них пытаются попасть в страны Европы и США.
В Европе количество беженцев начало расти еще и из-за войны на Балканах.
Сейчас в мире насчитывается более 30 миллионов беженцев.
С 2014 года эту печальную статистику начали пополнять украинцы. Люди с востока Украины бежали в другие регионы от гибридной войны, которую развязала россия.
На конец 2021 года в Украине насчитывалось около 1,5 миллиона внутренних переселенцев.
В первые месяцы полномасштабной российской агрессии на западной границе Украины образовали длинные очереди людей, которые убегали от российских пуль, снарядов, ракет и бомб.
По некоторым данным, с 24 февраля 2022 года из Украины выехало около 8 миллионов человек.
По официальной статистике ООН, статус временной защиты за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения получили около 6,5 миллионов украинцев. Больше всего наших беженцев сейчас в Германии, Польше, Чехии, Великобритании, Испании.
Количество внутренних переселенцев с начала полномасштабного российского вторжения выросло до 5 миллионов.
Германия не будет лишать беженцев из Украины соцпомощи17 июня 2024, 14:13 • 19080 просмотров