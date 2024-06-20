Сегодня, 20 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия посвященные Всемирному дню беженцев, пишет УНН.

Мероприятие было начато Организацией Объединенных Наций и впервые ознаменовано в 2001 году в ознаменование 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев.

Каждый год миллионы людей вынуждены покинуть свои дома, ведь они вынуждены бежать от ужасных войн, межэтнических конфликтов, последствий стихийных бедствий и тому подобное. Больше всего беженцев в Африке и Азии. Многие из них пытаются попасть в страны Европы и США.

В Европе количество беженцев начало расти еще и из-за войны на Балканах.

Сейчас в мире насчитывается более 30 миллионов беженцев.

С 2014 года эту печальную статистику начали пополнять украинцы. Люди с востока Украины бежали в другие регионы от гибридной войны, которую развязала россия.

На конец 2021 года в Украине насчитывалось около 1,5 миллиона внутренних переселенцев.

В первые месяцы полномасштабной российской агрессии на западной границе Украины образовали длинные очереди людей, которые убегали от российских пуль, снарядов, ракет и бомб.

По некоторым данным, с 24 февраля 2022 года из Украины выехало около 8 миллионов человек.

По официальной статистике ООН, статус временной защиты за рубежом с начала полномасштабного российского вторжения получили около 6,5 миллионов украинцев. Больше всего наших беженцев сейчас в Германии, Польше, Чехии, Великобритании, Испании.

Количество внутренних переселенцев с начала полномасштабного российского вторжения выросло до 5 миллионов.

Германия не будет лишать беженцев из Украины соцпомощи