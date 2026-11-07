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Збірна України з хокею вдруге перемогла на Європейському кубку націй

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Українські хокеїсти обіграли Велику Британію, закинувши шість шайб. Наступний матч команда проведе 7 листопада проти Італії.

Збірна України з хокею вдруге перемогла на Європейському кубку націй

Чоловіча збірна України з хокею здобула другу перемогу в рамках етапу Європейського кубку націй. Напередодні підопічні Олександра Бобкіна обіграли команду Великої Британії, повідомляє Федерація хокею України (ФХУ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, маючи перевагу майже за всіма показниками, "синьо-жовті" виграли стартовий період завдяки двом голам від оборонців. Артем Гребеник отримав класну передачу, яка створила ідеальні умови для кидка з центрального слота, а Ігор Мережко вкотре продемонстрував майстерність свого дальнього пострілу.

Другий період так само проходив під контролем команди Олександра Бобкіна, втім ця ігрова третина завершилася внічию – 1:1. За нашу команду більшість після позиційного розіграшу реалізував Даніїл Трахт.

У третьому періоді збірна України довела матч до логічного завершення, закинувши ще дві шайби. Андрію Денискіну допомогла невдала гра ключкою з боку воротаря суперників, а Олексій Ворона створив мінішедевр, закинувши шайбу з незручної руки з чужого п’ятачка

- розповіли у ФХУ.

Там додали, що вже у суботу, 7 листопада, збірна України зіграє проти Італії. Початок матчу - о 19:15.

Нагадаємо

У травні чоловіча збірна України з хокею повернулася в елітний дивізіон чемпіонату світу, посівши 2 місце в групі А Дивізіону I.

росія може замінити Україну на чемпіонаті світу з хокею 2027 року01.11.26, 02:24 • 5535 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Велика Британія (острів)
Італія
Україна