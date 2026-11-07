Сборная Украины по хоккею во второй раз победила на Европейском кубке наций
Киев • УНН
Украинские хоккеисты обыграли Великобританию, забросив шесть шайб. Следующий матч команда проведет 7 ноября против Италии.
Мужская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу в рамках этапа Европейского кубка наций. Накануне подопечные Александра Бобкина обыграли команду Великобритании, сообщает Федерация хоккея Украины (ФХУ), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, имея преимущество почти по всем показателям, "сине-жёлтые" выиграли стартовый период благодаря двум голам защитников. Артём Гребеник получил классную передачу, которая создала идеальные условия для броска из центрального слота, а Игорь Мережко в очередной раз продемонстрировал мастерство своего дальнего броска.
Второй период также проходил под контролем команды Александра Бобкина, однако эта игровая треть завершилась вничью — 1:1. За нашу команду большинство после позиционного розыгрыша реализовал Даниил Трахт.
В третьем периоде сборная Украины довела матч до логического завершения, забросив ещё две шайбы. Андрею Денискину помогла неудачная игра клюшкой со стороны вратаря соперников, а Алексей Ворона создал мини-шедевр, забросив шайбу с неудобной руки с чужого пятачка
Там добавили, что уже в субботу, 7 ноября, сборная Украины сыграет против Италии. Начало матча — в 19:15.
Напомним
В мае мужская сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, заняв 2-е место в группе А Дивизиона I.
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