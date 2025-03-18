Урсула фон дер Ляйєн заявила, що росія готується до конфліктів з країнами Європи
Київ • УНН
Голова Єврокомісії заявила, що росія розширює військово-промислові потужності та готується до конфронтації з європейськими демократіями. Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій рф.
ЄС російська федерація готується до майбутніх конфліктів із європейськими демократичними країнами. Таку заяву зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Королівській данській військовій академії у Копенгагені, пише УНН з посиланням на сайт Європейської комісії.
Глава Єврокомісії висловила переконання, що росія готується до конфронтації в той час, як США переорієнтовують увагу на Індо-Тихоокеанський регіон. Фон дер Ляйєн також наголосила, що росія "значно розширила" свої військово-промислові виробничі потужності.
Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями
Урсула фон дер Ляєн також звернула увагу присутніх на серйозності ситуації. Вона зазначила, що Європі необхідно зберігати пильність щодо воєнних амбіцій росії, які лише зростають.
Європа готова активізуватися. Ми готові взяти під контроль зміни, які є неминучими. Це означає, що потрібно діяти зараз. Великі дії є обов’язковою умовою для швидкості, масштабу та сили до 2030 року
Вона також підкреслила, що держави-члени ЄС завжди зберігатимуть відповідальність за власні війська, від доктрини до розгортання, а також за визначення потреб своїх збройних сил.
Доповнення
Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку України та закликала росію показати, що вона готова підтримати припинення вогню. Це сталося після саміту "коаліції охочих", скликаному прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Також фон дер Ляйєн раніше заявила, що Європейський Союз продовжує санкції проти росії. Обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб.