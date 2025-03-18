Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы

ЕС российская федерация готовится к будущим конфликтам с европейскими демократическими странами. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии выразила убеждение, что россия готовится к конфронтации в то время, как США переориентируют внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Фон дер Ляйен также подчеркнула, что россия "значительно расширила" свои военно-промышленные производственные мощности.

Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, одновременно готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями

Урсула фон дер Ляйен также обратила внимание присутствующих на серьезности ситуации. Она отметила, что Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций россии, которые только растут.

Европа готова активизироваться. Мы готовы взять под контроль изменения, которые неизбежны. Это означает, что нужно действовать сейчас. Большие действия являются обязательным условием для скорости, масштаба и силы до 2030 года