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Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы

Киев • УНН

 • 65011 просмотра

Председатель Еврокомиссии заявила, что россия расширяет военно-промышленные мощности и готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций рф.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия готовится к конфликтам со странами Европы

ЕС российская федерация готовится к будущим конфликтам с европейскими демократическими странами. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене, пишет УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии выразила убеждение, что россия готовится к конфронтации в то время, как США переориентируют внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Фон дер Ляйен также подчеркнула, что россия "значительно расширила" свои военно-промышленные производственные мощности.

Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, одновременно готовя ее к будущей конфронтации с европейскими демократиями

- считает она. 

Урсула фон дер Ляйен также обратила внимание присутствующих на серьезности ситуации. Она отметила, что Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций россии, которые только растут.

Европа готова активизироваться. Мы готовы взять под контроль изменения, которые неизбежны. Это означает, что нужно действовать сейчас. Большие действия являются обязательным условием для скорости, масштаба и силы до 2030 года

- произнесла она кадетам академии. 

Она также подчеркнула, что государства-члены ЕС всегда будут сохранять ответственность за собственные войска, от доктрины до развертывания, а также за определение потребностей своих вооруженных сил.

Дополнение

Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и призвала россию показать, что она готова поддержать прекращение огня. Это произошло после саммита "коалиции желающих", созванном премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также фон дер Ляйен ранее заявила, что Европейский Союз продолжает санкции против россии. Ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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