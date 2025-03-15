У ЄС зробили заяву після саміту "коаліції охочих": фон дер Ляєн заявила про підтримку України та "меседж" для росії
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку України та закликала росію підтримати припинення вогню. Європа посилить оборону через ReArm Europe.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку України та закликала росію показати, що вона готова підтримати припинення вогню, після саміту "коаліції охочих", скликаному прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише УНН.
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"Дякуємо Кіру Стармеру за проведення сьогоднішньої зустрічі лідерів. Ми знову заявляємо про підтримку згоди України на припинення вогню. Тепер росія має показати, що вона готова підтримати припинення вогню, яке веде до справедливого та тривалого миру. А поки ми будемо підтримувати зміцнення України та її Збройних Сил за нашою "стратегією дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи через ReArm Europe, збільшуючи витрати на оборону", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні у відеоформаті.
Доповнення
Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.