У ЄС зробили заяву після саміту "коаліції охочих": фон дер Ляєн заявила про підтримку України та "меседж" для росії

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни
11:16 • 10799 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 8944 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 15533 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 25214 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 55368 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
06:47 • 53608 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

05:58 • 32448 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59245 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 105904 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Ексклюзив
15 квітня, 12:27 • 163265 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.1м/с
57%
Популярнi новини

Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США

16 квітня, 02:15 • 47701 перегляди

Нічна атака по Одесі: троє постраждалих, пожежі у житлових будинках

16 квітня, 02:51 • 39577 перегляди

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 42319 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 42745 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 17188 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 10802 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 43248 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 55368 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

06:47 • 53608 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 163265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 17516 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 19678 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 21417 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 23427 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 26112 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У ЄС зробили заяву після саміту "коаліції охочих": фон дер Ляєн заявила про підтримку України та "меседж" для росії

Київ • УНН

 • 19889 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку України та закликала росію підтримати припинення вогню. Європа посилить оборону через ReArm Europe.

У ЄС зробили заяву після саміту "коаліції охочих": фон дер Ляєн заявила про підтримку України та "меседж" для росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку України та закликала росію показати, що вона готова підтримати припинення вогню, після саміту "коаліції охочих", скликаному прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише УНН.

Деталі

"Дякуємо Кіру Стармеру за проведення сьогоднішньої зустрічі лідерів. Ми знову заявляємо про підтримку згоди України на припинення вогню. Тепер росія має показати, що вона готова підтримати припинення вогню, яке веде до справедливого та тривалого миру. А поки ми будемо підтримувати зміцнення України та її Збройних Сил за нашою "стратегією дикобраза". Нарешті, ми активізуємо оборонні зусилля Європи через ReArm Europe, збільшуючи витрати на оборону", - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні у відеоформаті.

Доповнення

Джерело британського Sky News в уряді країни повідомило, що на зустрічі виступили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, Президент України Володимир Зеленський, Генсек НАТО Марк Рютте та новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Лондон
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79