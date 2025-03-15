В ЕС сделали заявление после саммита "коалиции желающих": фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и "месседже" для россии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и призвала россию показать, что она готова поддержать прекращение огня, после саммита "коалиции желающих", созванного премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет УНН.

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"Спасибо Киру Стармеру за проведение сегодняшней встречи лидеров. Мы вновь заявляем о поддержке согласия Украины на прекращение огня. Теперь Россия должна показать, что она готова поддержать прекращение огня, которое ведет к справедливому и длительному миру. А пока мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных Сил по нашей "стратегии дикобраза". Наконец, мы активизируем оборонные усилия Европы через ReArm Europe, увеличивая расходы на оборону", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне в видеоформате.

Дополнение

Источник британского Sky News в правительстве страны сообщил, что на встрече выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Украины Владимир Зеленский, Генсек НАТО Марк Рютте и новый премьер-министр Канады Марк Карни.