"ЄС посилює тиск на росію": фон дер Ляєн підтвердила продовження санкцій проти рф

Європейський Союз продовжує санкції проти росії, обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб, повідомила у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, пише УНН.

ЄС посилює тиск на росію. Ми продовжуємо наші санкції щодо майже 2400 фізичних та юридичних осіб через триваючу агресію росії проти України, зокрема: заборони на поїздки, заморожування активів, заборона на фінансування/ресурси. Наша рішучість підтримати Україну є вирішальною - написала фон дер Ляєн у X.

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ЗМІ повідомили, що ЄС погодив продовження санкцій проти росії ще на пів року, до 15 вересня 2025 року, подолавши вето Угорщини. З санкційного списку виключено 4 людей - Кантора, Ісмаїлову, Дегтярьова та Рашевського.

ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ