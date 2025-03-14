"ЄС посилює тиск на росію": фон дер Ляєн підтвердила продовження санкцій проти рф
Київ • УНН
ЄС продовжив санкції проти росії до 15 вересня 2025 року, але вилучив 4 особи зі списку під тиском Угорщини та Словаччини. Обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб.
Європейський Союз продовжує санкції проти росії, обмеження стосуються майже 2400 фізичних та юридичних осіб, повідомила у п'ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, пише УНН.
ЄС посилює тиск на росію. Ми продовжуємо наші санкції щодо майже 2400 фізичних та юридичних осіб через триваючу агресію росії проти України, зокрема: заборони на поїздки, заморожування активів, заборона на фінансування/ресурси. Наша рішучість підтримати Україну є вирішальною
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ЗМІ повідомили, що ЄС погодив продовження санкцій проти росії ще на пів року, до 15 вересня 2025 року, подолавши вето Угорщини. З санкційного списку виключено 4 людей - Кантора, Ісмаїлову, Дегтярьова та Рашевського.
ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ14.03.25, 13:29 • 10523 перегляди