"ЕС усиливает давление на россию": фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против рф
Киев • УНН
ЕС продлил санкции против россии до 15 сентября 2025 года, но исключил 4 человека из списка под давлением Венгрии и Словакии. Ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц.
Европейский Союз продолжает санкции против россии, ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, пишет УНН.
ЕС усиливает давление на россию. Мы продолжаем наши санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц из-за продолжающейся агрессии россии против Украины, в частности: запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансирование/ресурсы. Наша решимость поддержать Украину является решающей
Ранее
СМИ сообщили, что ЕС согласовал продление санкций против россии еще на полгода, до 15 сентября 2025 года, преодолев вето Венгрии. Из санкционного списка исключены 4 человека - Кантора, Исмаилову, Дегтярева и Рашевского.
ЕС исключает ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций - СМИ14.03.25, 13:29 • 10519 просмотров