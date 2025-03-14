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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"ЕС усиливает давление на россию": фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против рф

Киев • УНН

 • 15579 просмотра

ЕС продлил санкции против россии до 15 сентября 2025 года, но исключил 4 человека из списка под давлением Венгрии и Словакии. Ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц.

"ЕС усиливает давление на россию": фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против рф

Европейский Союз продолжает санкции против россии, ограничения касаются почти 2400 физических и юридических лиц, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, пишет УНН.

ЕС усиливает давление на россию. Мы продолжаем наши санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц из-за продолжающейся агрессии россии против Украины, в частности: запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансирование/ресурсы. Наша решимость поддержать Украину является решающей

- написала фон дер Ляйен в X.

Ранее

СМИ сообщили, что ЕС согласовал продление санкций против россии еще на полгода, до 15 сентября 2025 года, преодолев вето Венгрии. Из санкционного списка исключены 4 человека - Кантора, Исмаилову, Дегтярева и Рашевского.

ЕС исключает ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций - СМИ14.03.25, 13:29 • 10519 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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