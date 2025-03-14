ЕС исключает ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций - СМИ
Киев • УНН
ЕС снимет санкции с Кантора, Дегтярева и Исмаиловой после блокировки Венгрией продления санкций против рф. Компромисс позволил сохранить санкции против более 2400 россиян.
Европейский Союз решил исключить ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что этот шаг стал результатом нескольких дней блокировки в Брюсселе, когда Венгрия, поддержанная Словакией, угрожала заблокировать продление санкций ЕС в отношении более 2400 российских компаний и лиц, наложенных после полномасштабного вторжения россии в Украину три года назад.
В санкционный список входят такие фигуры, как президент россии владимир путин, министр иностранных дел сергей лавров, а также несколько олигархов и бизнесменов, которых обвиняют в финансировании или получении выгоды от войны кремля.
Как сообщили дипломаты ЕС, Венгрия стала более уверенной в своем давлении относительно снятия некоторых лиц из списка, поскольку США в настоящее время ведут прямые переговоры с россией о завершении войны в Украине и даже рассматривают возможность ослабления санкций в знак мирных соглашений.
Дополнение
14 марта Евросоюз согласовал продление санкций против россии еще на полгода, до 15 сентября 2025 года, несмотря на вето Венгрии. Из санкционного списка исключены Кантор, Исмаилова, Дегтярев и Рашевский.
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT13.03.25, 13:00 • 109020 просмотров