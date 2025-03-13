Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия пригрозила заблокировать ЕС продление санкций в отношении около 2000 россиян, если из списка не будет исключен олигарх Михаил Фридман, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ограничения на поездки и приказы о замораживании активов, наложенные на политиков и бизнесменов, которые, как считается, поддерживали или способствовали войне россии против Украины, закончатся в субботу, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.

Посол Венгрии в ЕС, как указано, "требовал, чтобы Фридман, который заработал свое состояние в россии перед тем, как десять лет назад переехал в Лондон, был исключен из списка в качестве цены за то, что Будапешт позволит продлить все остальные санкции", по словам четырех чиновников, проинформированных о дискуссиях.

Послы ЕС собираются в Брюсселе в четверг после нескольких дней переговоров, которые не смогли достичь компромисса. Самые верные союзники Киева в Балтийском регионе выступают против любого ослабления ограничений ЕС против москвы, особенно до завершения любых переговоров о прекращении огня при посредничестве США.

По словам трех чиновников, Люксембург поддерживает усилия по исключению Фридмана из списка.

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В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя 15,8 миллиарда долларов возмещения убытков, связанных с санкциями.

Фридман отказался от комментариев.

Как сообщается, сначала Венгрия подала запрос на исключение из списка восьми имен, в том числе других российских миллиардеров, таких как Алишер Усманов и давний партнер Фридмана Петр Авен. Но Будапешт отказался от некоторых из этих требований, заявили трое чиновников, настаивая на исключении Фридмана.

В апреле 2024 года Фридман и Авен выиграли дело в суде ЕС, который признал, что ЕС ошибся, добавив их в список в 2022 году. Суд заявил, что не предоставил достаточно доказательств их тесных связей с путиным. Победа олигархов стала самым громким ударом по режиму санкций ЕС против россии со времен вторжения.

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Но они остаются субъектами второго решения ЕС о санкциях в 2023 году из-за их бизнес-присутствия в россии. Латвия обжаловала первое решение в пользу олигархов, в то время как Фридман и Авен обжалуют второе решение.

Кроме того, меры ЕС, направленные на российскую экономику, включая замораживание почти 200 миллиардов евро суверенных активов, должны быть продлены в июле.