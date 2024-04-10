Суд ЕС отменил санкции против российских олигархов авена и фридмана

Суд Евросоюза отменил санкции против российских олигархов петра авена и михаила фридмана, тем самым удовлетворив их иск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд Европейского Союза отменил включение петра авена и михаила фридмана в списки лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в период с февраля 2022 года по март 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Совета ЕС могут быть основания исходить из наличия определенной степени близости между петром авеном и михаилом Фридманом и владимиром путиным или его окружением. Однако эти основания не дают возможности доказать, что фридман и авен "поддерживали действия или политику, которые компрометировали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или пользовались преимуществами таких лиц".

"Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования авена и фридмана и отменил как первоначальные меры, так и меры, поддерживающие их в списках ограничительных мер на период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года", - говорится в заявлении суда.

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Напомним

фридман и авен входили в наблюдательный совет одного из крупнейших финансово-инвестиционных конгломератов в россии "Альфа-Групп". Они попали под санкции после начала российского вторжения в Украину. После этого олигархи вышли из наблюдательных структур банка.