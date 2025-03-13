Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30752 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 48083 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 52488 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 57972 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 69974 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57729 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56667 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121333 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82235 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 227628 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 22662 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13380 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 19487 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18251 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 19661 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 89802 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121333 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 227628 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404411 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11479 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18351 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 19590 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 22766 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75527 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT

Київ • УНН

 • 109023 перегляди

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, вимагаючи виключення олігарха Фрідмана. Обмеження закінчуються в суботу, якщо всі країни ЄС не домовляться про продовження.

Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT

Угорщина пригрозила заблокувати ЄС продовження санкцій щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Обмеження на поїздки та накази про замороження активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, як вважається, підтримували або сприяли війні росії проти України, закінчаться в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

Посол Угорщини в ЄС, як вказано, "вимагав, щоб Фрідман, який заробив свої статки у росії перед тим, як десять років тому переїхав до Лондона, був вилучений зі списку як ціна за те, що Будапешт дозволить продовжити всі інші санкції", за словами чотирьох чиновників, поінформованих про дискусії.

Посли ЄС збираються в Брюсселі в четвер після кількох днів переговорів, які не змогли досягти компромісу. Найвірніші союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох чиновників, Люксембург підтримує зусилля щодо виключення Фрідмана зі списку.

російські олігархи Фрідман та Авен продали акції "Альфа-Банку", аби позбутися санкцій - FT06.02.25, 14:58 • 42438 переглядiв

Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи 15,8 мільярда доларів відшкодування збитків, пов’язаних із санкціями.

Фрідман відмовився від коментарів.

Як повідомляється, спочатку Угорщина подала запит на виключення зі списку восьми імен, у тому числі інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але Будапешт відмовився від деяких із цих вимог, заявили троє чиновників, наполягаючи на виключенні Фрідмана.

У квітні 2024 року Фрідман і Авен виграли справу в суді ЄС, який визнав, що ЄС помилився, додавши їх до списку в 2022 році. Суд заявив, що не надав достатньо доказів їхніх тісних зв’язків з путіним. Перемога олігархів стала найгучнішим ударом по режиму санкцій ЄС проти росії з часів вторгнення.

Суд ЄС скасував санкції проти російських олігархів авена і фрідмана10.04.24, 11:38 • 23140 переглядiв

Але вони залишаються суб’єктами другого рішення ЄС про санкції у 2023 році через їх бізнес-присутність у росії. Латвія оскаржила перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.

Окрім того, заходи ЄС, спрямовані на російську економіку, включаючи заморожування майже 200 мільярдів євро суверенних активів, повинні бути продовжені в липні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Financial Times
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати
Угорщина
Лондон
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19