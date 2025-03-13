Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT

Угорщина пригрозила заблокувати ЄС продовження санкцій щодо близько 2000 росіян, якщо зі списку не буде вилучено олігарха Михайла Фрідмана, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Обмеження на поїздки та накази про замороження активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, як вважається, підтримували або сприяли війні росії проти України, закінчаться в суботу, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

Посол Угорщини в ЄС, як вказано, "вимагав, щоб Фрідман, який заробив свої статки у росії перед тим, як десять років тому переїхав до Лондона, був вилучений зі списку як ціна за те, що Будапешт дозволить продовжити всі інші санкції", за словами чотирьох чиновників, поінформованих про дискусії.

Посли ЄС збираються в Брюсселі в четвер після кількох днів переговорів, які не змогли досягти компромісу. Найвірніші союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох чиновників, Люксембург підтримує зусилля щодо виключення Фрідмана зі списку.

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Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи 15,8 мільярда доларів відшкодування збитків, пов’язаних із санкціями.

Фрідман відмовився від коментарів.

Як повідомляється, спочатку Угорщина подала запит на виключення зі списку восьми імен, у тому числі інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але Будапешт відмовився від деяких із цих вимог, заявили троє чиновників, наполягаючи на виключенні Фрідмана.

У квітні 2024 року Фрідман і Авен виграли справу в суді ЄС, який визнав, що ЄС помилився, додавши їх до списку в 2022 році. Суд заявив, що не надав достатньо доказів їхніх тісних зв’язків з путіним. Перемога олігархів стала найгучнішим ударом по режиму санкцій ЄС проти росії з часів вторгнення.

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Але вони залишаються суб’єктами другого рішення ЄС про санкції у 2023 році через їх бізнес-присутність у росії. Латвія оскаржила перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.

Окрім того, заходи ЄС, спрямовані на російську економіку, включаючи заморожування майже 200 мільярдів євро суверенних активів, повинні бути продовжені в липні.