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ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10523 перегляди

ЄС зніме санкції з Кантора, Дегтярьова та Ісмайлової після блокування Угорщиною продовження санкцій проти рф. Компроміс дозволив зберегти санкції проти понад 2400 росіян.

ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ

Європейський Союз вирішив вилучити низку росіян зі свого санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що цей крок став результатом кількох днів блокування в Брюсселі, коли Угорщина, підтримана Словаччиною, погрожувала заблокувати подовження санкцій ЄС щодо понад 2400 російських компаній та осіб, накладених після повномасштабного вторгнення росії в Україну три роки тому.

У санкційний список входять такі фігури, як президент росії володимир путін, міністр закордонних справ сергій лавров, а також кілька олігархів і бізнесменів, яких звинувачують у фінансуванні або отриманні вигоди від війни кремля.

Як повідомили дипломати ЄС, що Угорщина стала більш впевненою в своєму тиску щодо зняття деяких осіб зі списку, оскільки США наразі ведуть прямі переговори з росією щодо завершення війни в Україні і навіть розглядають можливість послаблення санкцій на знак мирних угод.

Доповнення

14 березня Євросоюз погодив продовження санкцій проти росії ще на пів року, до 15 вересня 2025 року, попри вето Угорщини. З санкційного списку виключено Кантора, Ісмаїлову, Дегтярьова та Рашевського.

Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT13.03.25, 13:00 • 109023 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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