ЄС погодив продовження санкцій проти рф, подолавши вето Угорщини і виключивши 4 особи - ЗМІ

Європейський Союз погодив продовження санкцій проти росії ще на пів року, до 15 вересня 2025 року, подолавши вето Угорщини. З санкційного списку виключено 4 людей - Кантора, Ісмаїлову, Дегтярьова та Рашевського, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Російські санкції продовжено ще на пів року. Кантор, Ісмаїлова, Михайло Дегтярьов та Рашевський виключені зі списку - написав Йозвяк.

Як пише DW, ЄС домовився про продовження санкцій щодо росії ще на 6 місяців, до 15 вересня 2025 року, подолавши вето Угорщини. Рішення ухвалено на рівні послів. Ідеться про санкційні списки щодо фізичних та юридичних осіб.

Відомо, що Будапешт домагався виключення із списку санкцій не менше восьми осіб, а компромісний варіант угоди передбачав виключення чотирьох осіб. Термін дії санкцій спливав 15 березня.

Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС проти росіян, якщо Фрідмана не виключать зі списку - FT