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ЕС согласовал продление санкций против рф, преодолев вето Венгрии и исключив 4 человека - СМИ

Киев • УНН

 • 19806 просмотра

Евросоюз согласовал продление санкций против россии еще на полгода, до 15 сентября 2025 года, несмотря на вето Венгрии. Из санкционного списка исключены Кантор, Исмаилова, Дегтярев и Рашевский.

ЕС согласовал продление санкций против рф, преодолев вето Венгрии и исключив 4 человека - СМИ

Европейский Союз согласовал продление санкций против россии еще на полгода, до 15 сентября 2025 года, преодолев вето Венгрии. Из санкционного списка исключены 4 человека - Кантор, Исмаилова, Дегтярев и Рашевский, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Российские санкции продлены еще на полгода. Кантор, Исмаилова, Михаил Дегтярев и Рашевский исключены из списка

- написал Йозвяк.

Как пишет DW, ЕС договорился о продлении санкций в отношении россии еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2025 года, преодолев вето Венгрии. Решение принято на уровне послов. Речь идет о санкционных списках в отношении физических и юридических лиц.

Известно, что Будапешт добивался исключения из списка санкций не менее восьми человек, а компромиссный вариант соглашения предусматривал исключение четырех человек. Срок действия санкций истекал 15 марта.

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT13.03.25, 13:00 • 109020 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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