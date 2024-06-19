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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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День альбатроса, Всесвітній день дитячого футболу, День фермера в Україні. Що ще можна відзначити 19 червня

Київ • УНН

 • 104763 перегляди

Альбатроси є одними з найкрупніших літаючих птахів, а у мандрівного і південного королівського альбатросів розмах крил досягає рекордної величини - до 3,7 метрів і навіть більше. З 21 відомого науці виду альбатросів 19 перебувають під загрозою зникнення.

День альбатроса, Всесвітній день дитячого футболу, День фермера в Україні. Що ще можна відзначити 19 червня

Сьогодні, 19 червня, в багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Всесвітнього дня альбатроса, пише УНН.

Альбатроси є одними з найкрупніших літаючих птахів, а у мандрівного і південного королівського альбатросів розмах крил досягає рекордної величини - до 3,7 метрів і навіть більше.

З 21 відомого науці виду альбатросів 19 перебувають під загрозою зникнення. Протягом декількох минулих століть популяція альбатросів різко знизилася унаслідок їх масового винищування заради пір'я для дамських капелюшків.

У наші часи основною загрозою для альбатросів є не властиві для ареалів їх проживання тварини, зменшення запасів риби у водах Світового океану, загибель цих птахів у риболовецьких снастях.

З 2001 року за ініціативи ЮНІСЕФ та ФІФА 19 червня проводиться Всесвітній день дитячого футболу.

Футбол є, мабуть, найпопулярнішим видом спорту у світі. Різноманітні ігри з м’ячем відомі ще з часів Стародавніх Китаю, Греції та Риму.

Класичні правила гри у футбол були сформовані у Великій Британії наприкінці ХІХ століття.

Метою сьогоднішньої події – залучення якомога більшої кількості дітей до занять футболом, особливо у бідних країнах. Адже заняття спортом є одним зі способів досягти чогось у житті.

В Україні з 2020 року сьогодні відзначають День фермера. Подія започаткована указом президента на честь того, що саме 19 червня 2003 року в Україні був прийнятий Закон про фермерство.

Також сьогодні можна долучитися до Дня прогулянки, який був започаткований у США в 1979 році, і досить швидко став популярним багатьох країнах світу.

Метою цієї події є привернення уваги людства до важливості відпочинку, знаходження часу на неквапливу прогулянку, єднання з природою; поширення ідеї здорового способу життя.

Ще сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня обізнаності про серповидноклітинну анемію - спадкову зміну структури гемоглобіну, в наслідку якої він стає патологічним (гемоглобін S).

Якщо під мікроскопом розглянути еритроцити з вмістом гемоглобіну S, то вони за формою нагадуватимуть серп. Дані еритроцити погано транспортують кисень, через що хворий може скаржитись на кисневу недостатність.

Серповидноклітинна анемія робить організм людини вразливим до геморагічного інсульту та різноманітних інфекцій.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по крові. Вважається, що він був двоюрідним братом Ісуса Христа.

Юда є автором одного з новозавітніх послань. Юда проповідував у багатьох землях. За переказом, його в Персії жорстоко вбили язичники.

Іменини 19 червня святкують Іван, Марія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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