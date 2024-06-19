День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

Сегодня, 19 июня, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня альбатроса, пишет УНН.

Альбатросы являются одними из самых крупных летающих птиц, а у странствующего и южного королевского альбатроса размах крыльев достигает рекордной величины - до 3,7 метров и даже больше.

Из 21 известного науке вида альбатросов 19 находятся под угрозой исчезновения. В течение нескольких прошлых веков популяция альбатросов резко снизилась по причине их массового истребления ради перьев для дамских шляпок.

В наше время основной угрозой для альбатросов являются не свойственные для ареалов их обитания животные, уменьшение запасов рыбы в водах Мирового океана, гибель этих птиц в рыболовных снастях.

С 2001 года по инициативе ЮНИСЕФ и ФИФА 19 июня проводится Всемирный день детского футбола.

Футбол является, пожалуй, самым популярным видом спорта в мире. Разнообразные игры с мячом известны еще со времен Древних Китая, Греции и Рима.

Классические правила игры в футбол были сформированы в Великобритании в конце XIX века.

Целью сегодняшнего события - привлечение как можно большего количества детей к занятиям футболом, особенно в бедных странах. Ведь занятия спортом является одним из способов достичь чего-то в жизни.

В Украине с 2020 года сегодня отмечают День фермера. Событие основано указом президента в честь того, что именно 19 июня 2003 года в Украине был принят Закон о фермерстве.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню прогулки, который был основан в США в 1979 году, и довольно быстро стал популярным во многих странах мира.

Целью этого события является привлечение внимания человечества к важности отдыха, нахождения времени на неторопливую прогулку, единение с природой; распространение идеи здорового образа жизни.

Еще сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня осведомленности о серповидноклеточной анемии - наследственное изменение структуры гемоглобина, в результате которого он становится патологическим (гемоглобин S).

Если под микроскопом рассмотреть эритроциты с содержанием гемоглобина S, то они по форме будут напоминать серп. Данные эритроциты плохо транспортируют кислород, из-за чего больной может жаловаться на кислородную недостаточность.

Серповидноклеточная анемия делает организм человека уязвимым к геморрагическому инсульту и различным инфекциям.

По церковному календарю сегодня День памяти святого апостола Иуды, брата Господня по крови. Считается, что он был двоюродным братом Иисуса Христа.

Иуда является автором одного из новозаветных посланий. Иуда проповедовал во многих землях. По преданию, его в Персии жестоко убили язычники.

Именины 19 июня празднуют Иван, Мария.