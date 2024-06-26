Король Чарльз ІІІ вітає японського імператора Нарухіто з державним візитом у Британії
Київ • УНН
Король Чарльз III, незважаючи на боротьбу з раком, особисто привітав імператора Японії Нарухіто в Букінгемському палаці під час давно запланованого державного візиту Нарухіто до Британії.
Попри боротьбу з онкологічним захворюванням, король Великої Британії Чарльз ІІІ зміг особисто привітати у Букінгемському палаці імператора Японії Нарухіто, що прибув до Лондона з давно запланованим державним візитом. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Нарухіто віддав шану померлій королеві та відзначив успіхи її наступника у справах зміцнення дипломатичних зв'язків та захисту навколишнього середовища. У відповідь Чарльз відзначив, що відносинам британців та японців "не стає на заваді навіть географія" і пожартував, що йдеться не лише про те, що обидві нації "люблять пити чай та говорити про погоду".
Державний візит японської делегації триватиме три дні. Через передвиборчу кампанію у Сполученому Королівстві деякі звичні політичні елементи зустрічі іноземних гостей будуть відсутні: прем'єр-міністр Ріші Сунак не зможе прийняти Нарухіто у своїй резиденції на Даунінґ-стріт, хоча і він, і лідер опозиції Кір Стармер були присутні на королівському банкеті.
Японський імператор з дружиною розпочали тижневий візит до Великої Британії22.06.24, 06:19 • 25001 перегляд