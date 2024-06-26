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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Король Чарльз ІІІ приветствует японского императора Нарухито с государственным визитом в Британии

Король Чарльз ІІІ приветствует японского императора Нарухито с государственным визитом в Британии

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 22:16  •  5638 просмотра

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Король Чарльз III, несмотря на борьбу с раком, лично поздравил императора Японии Нарухито в Букингемском дворце во время давно запланированного государственного визита Нарухито в Британию.

Несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, король Великобритании Чарльз III смог лично поздравить в Букингемском дворце императора Японии Нарухито, прибывшего в Лондон с давно запланированным государственным визитом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Нарухито отдал дань уважения умершей королеве и отметил успехи ее преемника в делах укрепления дипломатических связей и защиты окружающей среды. В ответ Чарльз отметил, что отношениям британцев и японцев "не мешает даже география" и пошутил, что речь идет не только о том, что обе нации "любят пить чай и говорить о погоде".

Государственный визит японской делегации продлится три дня. Из-за предвыборной кампании в Соединенном Королевстве некоторые привычные политические элементы встречи иностранных гостей будут отсутствовать: премьер-министр Риши Сунак не сможет принять Нарухито в своей резиденции на Даунинг-стрит, хотя и он, и лидер оппозиции Кир Стармер присутствовали на королевском банкете.

Японский император с женой начали недельный визит в Великобританию22 июня 2024, 03:19 • 24149 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаЗдоровьеПроисшествия
reutersReuters
velikobritaniyaВеликобритания
karl-iiiКарл III
rishi-sunakРиши Сунак
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
londonЛондон
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