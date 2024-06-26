Король Чарльз ІІІ приветствует японского императора Нарухито с государственным визитом в Британии

Несмотря на борьбу с онкологическим заболеванием, король Великобритании Чарльз III смог лично поздравить в Букингемском дворце императора Японии Нарухито, прибывшего в Лондон с давно запланированным государственным визитом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Нарухито отдал дань уважения умершей королеве и отметил успехи ее преемника в делах укрепления дипломатических связей и защиты окружающей среды. В ответ Чарльз отметил, что отношениям британцев и японцев "не мешает даже география" и пошутил, что речь идет не только о том, что обе нации "любят пить чай и говорить о погоде".

Государственный визит японской делегации продлится три дня. Из-за предвыборной кампании в Соединенном Королевстве некоторые привычные политические элементы встречи иностранных гостей будут отсутствовать: премьер-министр Риши Сунак не сможет принять Нарухито в своей резиденции на Даунинг-стрит, хотя и он, и лидер оппозиции Кир Стармер присутствовали на королевском банкете.

Японский император с женой начали недельный визит в Великобританию