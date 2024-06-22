Японский император с женой начали недельный визит в Великобританию

Японский император Нарухито и императрица Масако начали недельный визит в Великобританию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Сегодня японский император Нарухито с женой Масако начали свой недельный визит в Великобританию.

Пара сначала посетит Оксфордский университет, где оба получили образование, а затем вместе с королем Чарльзом они примут участие в важном официальном банкете.

Это путешествие имеет особое значение, поскольку император и императрица планировали его уже в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 оно было отложено. Их первая совместная международная поездка после вступления Нарухито на трон состоялась на похоронах королевы Елизаветы в 2022 году.

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