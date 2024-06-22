Японський імператор з дружиною розпочали тижневий візит до Великої Британії
Київ • УНН
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако розпочали свій тижневий візит до Великої Британії, який включає відвідування Оксфордського університету, де вони навчалися, та бенкет з королем Карлом, присвячений їх першій спільній Міжнародній поїздці з моменту вступу на престол Нарухіто.
Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако розпочали тижневий візит до Британії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Сьогодні японський імператор Нарухіто з дружиною Масако розпочали свій тижневий візит до Великої Британії.
Пара спочатку відвідає Оксфордський університет, де обидва отримали освіту, а потім вони приймуть участь у важливому офіційному банкеті разом із королем Чарльзом.
Ця подорож має особливе значення, оскільки імператор та імператриця планували її вже у 2020 році, але через пандемію COVID-19 вона була відкладена. Їхня перша спільна міжнародна поїздка після вступу Нарухіто на трон відбулася на похоронах королеви Єлизавети в 2022 році.
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