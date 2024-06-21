Японія внесла до списку санкцій 11 фізосіб і 42 компанії з Росії
Київ • УНН
Уряд Японії запровадив санкції проти АЛРОСА, АТ «Туполєв» та керівництва російського Центрвиборчкому. Загалом нові обмеження торкнулися 11 фізичних осіб та 42 компанії.
Влада Японії ввела санкції проти 11 фізосіб і 26 компаній з Росії, випливає зі списку , опублікованого на сайті японського МЗС, передає УНН.
Деталі
Серед фізичних осіб під обмеження потрапили секретар російського ЦВК Наталія Бударіна та ще п'ять членів виборчкому, голова "Тактичного ракетного озброєння" Борис Обносов, директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов та ін.
Серед компаній під санкції потрапили найбільша у світі алмазодобувна компанія АЛРОСА, російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", а також оборонні компанії.
Доповнення
Крім того, Японія запроваджує санкції проти 11 компаній та організацій з Китаю, Індії, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану. Їх звинувачують в обході обмежень, запроваджених проти РФ.
У список санкцій внесли в тому числі китайські Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology і Shenzhen Biguang Trading.
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