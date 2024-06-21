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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2278 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Стали відомі подробиці 14-го пакета санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 104034 перегляди

Європейський союз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії, спрямованих на її військово-промисловий комплекс, Фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій і тих, хто причетний до депортації українських дітей, що ускладнює ведення Росією агресивної війни.

Стали відомі подробиці 14-го пакета санкцій проти Росії

У Європейському Союзі дійшли згоди щодо чотирнадцятого пакету санкцій проти Росії. Серед обмежень військово-промисловий оборонний комплекс та фінансові послуги. Про це повідомив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на платформі Х, передає УНН.

Деталі

Дипломат назвав сектори економіки, які охоплює новий пакет санкцій проти Росії, схвалений 20 червня. Він націлений на: військово-промисловий оборонний комплекс; фінансові послуги; енергетичний сектор; обхід санкцій; військові злочини, зокрема осіб, які займаються депортацією українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду Путіна було важче вести агресивну війну", — написав чиновник.

Агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела також повідомило, що 14-й пакет санкцій передбачає заборону реекспорту російського скрапленого природного газу (СПГ) у водах ЄС. Водночас санкції не обмежують імпорт, як це зробив блок 2022 року щодо російської морської нафти.

Загалом до санкційного списку ЄС додали 47 нових юридичних осіб і 69 фізичних осіб, унаслідок чого їхня загальна кількість сягнула 2 200.

Нові санкції ЄС проти рф щодо СПГ не скорочують обсяги газу, що постачається до блоку - ЗМІ20.06.24, 16:32 • 18795 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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