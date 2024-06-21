Стали відомі подробиці 14-го пакета санкцій проти Росії
Київ • УНН
Європейський союз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії, спрямованих на її військово-промисловий комплекс, Фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій і тих, хто причетний до депортації українських дітей, що ускладнює ведення Росією агресивної війни.
У Європейському Союзі дійшли згоди щодо чотирнадцятого пакету санкцій проти Росії. Серед обмежень військово-промисловий оборонний комплекс та фінансові послуги. Про це повідомив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на платформі Х, передає УНН.
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Дипломат назвав сектори економіки, які охоплює новий пакет санкцій проти Росії, схвалений 20 червня. Він націлений на: військово-промисловий оборонний комплекс; фінансові послуги; енергетичний сектор; обхід санкцій; військові злочини, зокрема осіб, які займаються депортацією українських дітей.
"Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду Путіна було важче вести агресивну війну", — написав чиновник.
Агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела також повідомило, що 14-й пакет санкцій передбачає заборону реекспорту російського скрапленого природного газу (СПГ) у водах ЄС. Водночас санкції не обмежують імпорт, як це зробив блок 2022 року щодо російської морської нафти.
Загалом до санкційного списку ЄС додали 47 нових юридичних осіб і 69 фізичних осіб, унаслідок чого їхня загальна кількість сягнула 2 200.
Нові санкції ЄС проти рф щодо СПГ не скорочують обсяги газу, що постачається до блоку - ЗМІ20.06.24, 16:32 • 18795 переглядiв