Нові санкції ЄС проти рф щодо СПГ не скорочують обсяги газу, що постачається до блоку - ЗМІ
Київ • УНН
Новий пакет санкцій проти росії забороняє перевалку скрапленого газу до ЄС, але не зменшує обсяги поставок природного газу до Євросоюзу, пишуть ЗМІ.
Новий пакет санкцій проти рф, що містить заходи, спрямовані на російський скраплений природний газ, не скорочує обсяги постачання природного газу до ЄС, повідомило у четвер бельгійське видання Le Soir, пише УНН.
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Як зазначається, серед заходів нового пакету - заборона на перевалку скрапленого природного газу (СПГ) у ЄС.
"Цей захід спрямований на те, щоб утруднити логістику експорту російського газу з Арктики, що вимагає використання криголамних танкерів-газовозів у зимові місяці.
Видання вказує, що ці судна доставляють СПГ, який транспортують до європейських портів – наприклад, Зебрюгге у Бельгії чи Монтуар-де-Бретань у Франції, – і газ потім транспортується звичайними перевізниками СПГ на азіатський ринок, зокрема Китай.
"Таким чином, ці нові санкції не зменшують обсяги природного газу, що постачається до ЄС, що вважається важливою умовою для деяких країн, які все ще дуже залежать від цих російських поставок", - пише видання.
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