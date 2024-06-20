Країни ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії, 14-й з початку вторгнення в Україну.
Постпреды країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії, повідомляє представництво Бельгії у соцмережі X, передає УНН.
Посли ЄС щойно погодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки
Доповнення
Як повідомляється, офіційні особи з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і запровадження відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.