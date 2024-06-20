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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4530 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Країни ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 24482 перегляди

ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії, 14-й з початку вторгнення в Україну.

Країни ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії

Постпреды країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії, повідомляє представництво Бельгії у соцмережі X, передає УНН. 

Посли ЄС щойно погодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки

- йдеться у повідомленні. 


Доповнення

Як повідомляється, офіційні особи з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і запровадження відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

Тетяна Краєвська

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