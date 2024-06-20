Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии, сообщает председательство Бельгии в соцсети X, передает УНН.

Послы ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки - говорится в сообщении.

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Как сообщается, официальные лица из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций более месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и введение ответственности европейских операторов за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.