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ЄС знову не узгодив новий пакет санкцій проти росії через позицію Німеччини

Київ • УНН

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Європейському союзу не вдалося узгодити 14-й пакет санкцій проти росії через нерішучість Німеччини, незважаючи на виключення спірного пункту, що стосується дочірніх компаній в третіх країнах.

ЄС знову не узгодив новий пакет санкцій проти росії через позицію Німеччини

Країни Європейського Союзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти росії. Німеччина продовжила гальмувати узгодження обмежень, незважаючи на скасування пункту, який Берлін вважав проблематичним. Про це Reuters повідомляє із посилання на дипломатів ЄС, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, офіційні особи з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу  і запровадження відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

За словами дипломатів і джерела, знайомого з питанням, нерішучість Німеччини частково пояснюється внутрішніми розбіжностями між її міністерством закордонних справ і відомством канцлера Олафа Шольца.

Виключений пункт, який Берлін вважав проблематичним, поширював дію так званого "неросійського застереження" на дочірні компанії в третіх країнах. За їхніми словами, пункт статті 12G було виключено з компромісного тексту, поширеного серед держав-членів незадовго до зустрічі послів у середу пізно ввечері.

Згідно з проектом ранньої версії пакета, цей пункт мав змусити дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт в росію і реекспорт для використання в рф".

ЄС постійно посилює санкції проти москви за її вторгнення в Україну 2022 року, але росія навчились обходити санкції через треті країни. Включення цього пункту ще більше посилило б заходи блоку, пише Reuters.

Доповненння 

15 червня вже повідомлялось, що Європейський Союз не узгодив 14-й пакет санкцій проти росії через заперечення Німеччини.

Новий пакет санкцій проти рф мали б узгодити у ЄС до саміту 27 червня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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