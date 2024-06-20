Страны Европейского Союза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против россии. Германия продолжала препятствовать согласованию ограничений, несмотря на отмену пункта, который Берлин считал проблематичным. Об этом Reuters сообщает со ссылки на дипломатов ЕС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, официальные лица из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций более месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и введение ответственности европейских операторов за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По словам дипломатов и источника, знакомого с вопросом, нерешительность Германии частично объясняется внутренними разногласиями между ее министерством иностранных дел и ведомством канцлера Олафа Шольца.

Исключенный пункт, который Берлин считал проблематичным, распространял действие так называемого "нерусского предостережения" на дочерние компании в третьих странах. По их словам, пункт статьи 12g был исключен из компромиссного текста, распространенного среди государств-членов незадолго до встречи послов в среду поздно вечером.

Согласно проекту ранней версии пакета, этот пункт должен был заставить дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в россию и реэкспорт для использования в рф".

ЕС постоянно ужесточает санкции против москвы за ее вторжение в Украину в 2022 году, но россия научились обходить санкции через третьи страны. Включение этого пункта еще больше усилило бы меры блока, пишет Reuters.

Дополнение

15 июня уже сообщалось, что Европейский Союз не согласовал 14-й пакет санкций против россии из-за возражений Германии.

Новый пакет санкций против рф должны согласовать в ЕС до саммита 27 июня.