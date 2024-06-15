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Німеччина затримує 14-й пакет санкцій проти Росії – дипломати ЄС

Німеччина затримує 14-й пакет санкцій проти Росії – дипломати ЄС

Київ • УНН

 • 77959 перегляди

Німеччина відкладає запровадження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії через занепокоєння щодо впливу на свою промисловість та малий бізнес.

Європейський Союз не узгодив 14-й пакет санкцій проти Росії через заперечення Німеччини. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Офіційні особи з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали пакет, що включає заборону на перевалку російського СПГ і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.

Посли мали обговорити та визначитися з цим питанням у п’ятницю ввечері, але тему санкцій в останній момент зняли з порядку денного засідання. Наступна зустріч послів відбудеться в середу.

Дипломати ЄС заявили, що Німеччина висловила застереження щодо впливу на свою галузь щодо дочірніх компаній і партнерів у третіх країнах.

Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення, наприклад хімікати чи обладнання для металообробки.

Доповнення

Згідно з пакетом санкцій, ЄС також заборонив відвідувати свої порти кораблям, які сприяли військовим діям Росії.

Це може включати транспортування товарів, які приносять значний дохід для Росії, товарів або технологій, що використовуються в секторі оборони та безпеки, або транспортування палива за межами системи обмеження цін G7.

НАТО створює в Німеччині штаб-квартиру місії по Україні14.06.24, 17:09 • 31637 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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