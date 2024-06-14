НАТО створює в Німеччині штаб-квартиру місії по Україні
Київ • УНН
НАТО створює штаб-квартиру місії в Україні у німецькому Вісбадені для координації поставок зброї та тренувань українських військових.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс створює штаб-квартиру місії по Україні в Німеччині. Про це УНН пише з посиланням на DW.
Деталі
Генсек Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі повідомив, що вона розташується в столиці землі Гессен - Вісбадені. Там же зараз розташована база американських військ, заснована ще 1949 року.
Очікується, що через нову штаб-квартиру здійснюватиметься координація поставок зброї в Україну.
Нагадаємо
Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він включає в себе, зокрема, зміцнення Альянсом підтримку України та збільшення ролі в постачанні зброї та навчанні українських військових.
Столтенберг: постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО13.06.24, 00:20 • 14699 переглядiв