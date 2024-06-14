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НАТО створює в Німеччині штаб-квартиру місії по Україні

НАТО створює в Німеччині штаб-квартиру місії по Україні

Київ • УНН

 • 31637 перегляди

НАТО створює штаб-квартиру місії в Україні у німецькому Вісбадені для координації поставок зброї та тренувань українських військових.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс створює штаб-квартиру місії по Україні в Німеччині. Про це УНН пише з посиланням на DW.

Деталі

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі повідомив, що вона розташується в столиці землі Гессен - Вісбадені. Там же зараз розташована база американських військ, заснована ще 1949 року.

Очікується, що через нову штаб-квартиру здійснюватиметься координація поставок зброї в Україну.

Нагадаємо

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він включає в себе, зокрема, зміцнення Альянсом підтримку України та збільшення ролі в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Столтенберг: постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО13.06.24, 00:20 • 14699 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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