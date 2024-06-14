Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс создает штаб-квартиру миссии по Украине в Германии. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Детали

Генсек Альянса Йенс Столтенберг после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил, что она расположится в столице земли Гессен - Висбадене. Там же сейчас расположена база американских войск, основанная еще в 1949 году.

Ожидается, что через новую штаб-квартиру будет осуществляться координация поставок оружия в Украину.

Напомним

Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя, в частности, укрепление Альянсом поддержки Украины и увеличение роли в поставках оружия и обучении украинских военных.

Столтенберг: поставки оружия Украине станут обязательными для всех стран НАТО