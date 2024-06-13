Поставка вооружения для Украины может стать обязательной для всех стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием министров обороны НАТО в Брюсселе, пишет АР, передает УНН.

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Мы видели, что США потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи Украине. Мы также видим, что некоторые обещания, данные союзниками, не были выполнены. Если мы превратим это из добровольного взноса в обязательства, поставки станут более надежными и масштабными сказал Столтенберг.

Поставки оружия будут координировать структуры под руководством главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи. По словам Столтенберга, союзники ежегодно предоставляют Украине военную поддержку на 40 миллиардов евро. Он заявил, что этот уровень необходимо поддерживать «столько, сколько нужно» для победы Украины.

Генсекретарь НАТО ожидает, что члены Альянса согласуют комплексный пакет помощи Украине - соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в области безопасности и тренировок для Украины.

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