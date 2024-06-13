Столтенберг: постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання зброї в Україну може стати обов'язковим для всіх країн-членів НАТО, щоб забезпечити більш надійну і масштабну підтримку перемоги України.
Постачання озброєння для України може стати обовʼязковим для всіх країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі, пише АР, передає УНН.
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Ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки, надані союзниками, не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними
Постачання зброї координуватиме структури під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі. За словами Столтенберга, союзники щороку надають Україні військову підтримку на 40 мільярдів євро. Він заявив, що цей рівень необхідно підтримувати "стільки, скільки потрібно" для перемоги України.
Генсекретар НАТО очікує, що члени Альянсу узгодять комплексний пакет допомоги Україні — угоду про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні і координації військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України.
Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України - Столтенберг13.06.24, 02:44 • 16286 переглядiв