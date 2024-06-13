Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України - Столтенберг
Київ • УНН
За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України, надаючи 90% мікроелектроніки та електронного обладнання, що використовується у виробництві російських ракет, бомб і бойових танків.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Китай відіграє ключову роль у підтримці війни Росії проти України. Про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, пише АР, передає УНН.
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Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю. Ці предмети, електронне обладнання, які є ключовими для виробництва ракет, бомб і бойових танків, що застосовуються у агресивній війні Росії проти України
Він підкреслив, що Китай створює можливість для Росії вести агресивну війну проти України.
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