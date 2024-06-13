Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины. Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Альянса, пишет АР, передает УНН.

Детали

Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай создает возможность для России вести агрессивную войну против Украины.

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