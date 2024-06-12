С 4 июля Еврейский Союз вводит дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

Введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

Оно создает непосредственную перспективу полномасштабной торговой войны между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование в отношении европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

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Поэтому электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) произведенные компанией BYD, ожидает пошлина в 17,4%, Geely - 20%, а SAIC - 38,1%.

Всех этих производителей комиссия проверила в начале этого года, хотя они не предоставили столько информации, сколько Брюссель надеялся получить.

Другие производители, которые не предоставили никакой информации, также столкнутся с самой высокой пошлиной в 38,1%. Те же, кто пошел на сотрудничество, заплатят 21%.

Дополнение

Как пишет Euronews, Брюссель обеспокоен тем, что из-за щедрых субсидий Пекина европейские компании не смогут конкурировать с китайскими производителями и в конце концов будут вытеснены из этого всё более прибыльного сектора, как это произошло с солнечными батареями.

По данным исследования Transport and Environment (T&E), доля китайских брендов на рынке BEV в ЕС выросла с 0,4% в 2019 году до 7,9% в 2023 году и может превысить 20% к 2027 году, если тенденция не изменится.

Контекст

ЕС начал расследование по субсидированию китайских компаний Пекином в октябре 2023 года. Брюссель заявил, что следует понимать может ли эта помощь когда-то в будущем нанести "ущерб" промышленности ЕС, другими словами, привести к неустойчивым потерям объемов продаж, прибыли и доли рынка.

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Напомним

В мае, президент США Джо Байден подписал указ о повышении тарифных ставок на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.