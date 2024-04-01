Глава МИД Китая назвал ЕС стратегическим партнером КНР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  54213 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  117191 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  102977 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  226816 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191858 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191181 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  407009 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140217 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136399 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154734 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Публикации

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21 марта 2024, 11:56  •  734953 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  679474 просмотра

Глава МИД Китая назвал ЕС стратегическим партнером КНР

В МИД Китая заявили, что КНР и Европейский Союз являются стратегическими партнерами, чьи общие интересы значительно перевешивают разногласия. Также глава МИД Китая подчеркнул готовность Пекина сотрудничать с ЕС в экономической, торговой, научной сферах, а также в сфере цепочек поставок, чтобы внести свой вклад в восстановление мировой экономики.

Новости Мира •   •  5979 просмотра
Глава МИД Китая назвал ЕС стратегическим партнером КНР

Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев

Блокада границы польскими фермерами нанесла значительный ущерб украинским товаропроизводителям, переработчикам и логистическим компаниям: по оценкам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, только за март неуплаченные таможенные платежи составили 6,3 миллиарда гривен.

Экономика •   •  7045 просмотра
Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев

Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам

Зеленский провел длительное совещание, чтобы обновить и детализировать планы производства различных типов беспилотников, включая БПЛА, бомбардировщики, разведывательные беспилотники и беспилотники дальнего радиуса действия для выполнения специальных задач, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности фронта.

Война •   •  9106 просмотра
Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам

В Укрзализныце фиксируют рост перевозок зерновых морским путем, по сравнению с сушей

Украина перенаправляет зерновые грузы в морские порты Одессы, поэтому объем перевозок зерна морским транспортом увеличился.

Экономика •   •  6416 просмотра
В Укрзализныце фиксируют рост перевозок зерновых морским путем, по сравнению с сушей

Аграрные ассоциации Украины и Польши продолжат переговоры на этой неделе - Минагрополитики

После встреч с польскими аграрными ассоциациями Украина выражает осторожный оптимизм относительно решения вопросов агроторговли путем дальнейших переговоров в апреле.

Экономика •   •  7061 просмотра
Аграрные ассоциации Украины и Польши продолжат переговоры на этой неделе - Минагрополитики

Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

Китай обещает импортировать больше высококачественных товаров и услуг из Франции на фоне продолжающейся торговой напряженности из-за экспорта китайских электромобилей в Европу.

Новости Мира •   •  5998 просмотра
Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

Вывоз мусора на оккупированных россией территориях Украины является проблематичным из-за отсутствия коммунальных служб, нехватки персонала и выезда большинства населения из региона.

Общество •   •  8970 просмотра
На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда.

Общество •   •  8959 просмотра
В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.

Общество •   •  11583 просмотра
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

россияне заявили о задержании в дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на "Крокус"

российские силовики задержали в дагестане боевиков, которые, как утверждают в рф, финансировали и снабжали исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Новости Мира •   •  8558 просмотра
россияне заявили о задержании в дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на "Крокус"