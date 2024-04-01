Глава МИД Китая назвал ЕС стратегическим партнером КНР

Китай и Европейский Союз это стратегические союзники, общие интересы которых значительно перевешивают имеющиеся разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает УНН.

Детали

Соответствующее заявление чиновник озвучил на встрече с журналистами после переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурне в Пекине.

Ван И сказал, что Китай и ЕС являются всесторонними стратегическими партнерами, сотрудничество является основным тоном отношений между Китаем и ЕС, а общие интересы обеих сторон значительно перевешивают их разногласия - говорится в пресс-релизе МИД Китая.

Отмечается, что в этом году взаимодействие между Китаем и ЕС на всех уровнях были полностью восстановлены, также продолжается сотрудничество в различных сферах.

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В МИД Китая отмечают, что "Китай - это скорее возможность, чем риск для Европы, и партнер, а не противник".

Дополнение

Ван И отметил, что "устранение рисков" не может быть направлено на конкретные страны, не может нарушать правила ВТО и не должно вызывать негативных ожиданий у бизнес-сообщества.

В КНР уверены, что именно "открытость" к сотрудничеству обеспечивает прогресс, а изоляция неизбежно приведет к отсталости. Как отметили в МИД, Китай активно облегчает доступ к своим рынкам и поощряет обмен персоналом между КНР и другими странами.

Мы готовы работать с ЕС как с постоянным партнером в экономическом и торговом сотрудничестве, приоритетным партнером в научно-техническом сотрудничестве и надежным партнером в сфере производства, поставок и сотрудничества в цепочке данных. Обе стороны должны совместно придерживаться открытой политики, поддерживать свободную торговлю, поддерживать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок и способствовать восстановлению глобальной экономики - подытожили в МИД Китая.



Напомним

Китай обещает импортировать больше высококачественных товаров и услуг из Франции на фоне продолжающейся торговой напряженности из-за экспорта китайских электромобилей в Европу.