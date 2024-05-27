Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Китай запускает свой крупнейший государственный фонд для развития микросхем стоимостью 47,5 миллиарда долларов в ответ на американские ограничения на экспорт технологий, усиливая свои усилия по доминированию в передовых технологиях. Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Инвестиции от шести ведущих государственных банков Китая, включая ICBC и China Construction Bank, поспособствовали созданию нового крупного фонда, который является частью стратегии китайского лидера Си Цзиньпина усилить технологическое лидерство страны.

Этот шаг отражает стратегический план "Сделано в Китае до 2025 года", который имеет целью сделать Китай мировым лидером в таких областях, как искусственный интеллект, 5G и квантовые вычисления, - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот фонд, был официально запущен в Пекине в пятницу, по данным Национальной системы рекламы кредитной информации предприятий, и является третьей фазой Китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных схем.

Первый этап Китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных схем был запущен еще в 2014 году с капиталом в 138,7 миллиарда юаней (19,2 миллиарда долларов), а через пять лет стартовал второй этап с капиталом в 204,1 миллиарда юаней (28,2 миллиарда долларов).

Эти инвестиции имеют целью довести китайскую чиповую промышленность до мировых стандартов к 2030 году, сосредотачивая ресурсы прежде всего на производстве, дизайне, оборудовании и материалах для микросхем, как заявлено Министерством промышленности и информационных технологий при запуске первой фазы.

Напомним

Северная Корея и Китай являются наиболее весомыми сторонниками войны россии против Украины, предоставляя военную помощь, микроэлектронику для ракет и танков, а также более миллиона артиллерийских снарядов, в то время, как рф делится с КНДР технологиями, которые позволяют им развивать ракетную и ядерную программы.