Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя, в частности, укрепление Альянсом поддержку Украины и увеличение роли в поставках оружия и обучении украинских военных. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передает УНН.

По Украине мы согласовали план, который определяет, как НАТО будет руководить координацией помощи и обучением в сфере безопасности. Это позволит лидерам НАТО начать эти усилия на Вашингтонском саммите в июле, поставив нашу поддержку Украине на более прочную основу на годы вперед. Укрепим нашу поддержку Украины на долгие годы вперед, - сказал Столтенберг.

По его словам, к выполнению плана будет привлечено около 700 сотрудников НАТО и стран-партнеров.Столтенберг отметил, что НАТО будет контролировать обучение украинских Вооруженных сил на тренировочных базах в странах Альянса, поддерживать Украину путем планирования и координации пожертвований, управлять передачей и ремонтом техники, способствовать перспективному развитию Вооруженных сил Украины.

Эти усилия не делают НАТО стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании ее права на самооборону. Помощь и поддержка безопасности НАТО для Украины является ключевым результатом саммита. Наряду с долгосрочным финансовым обязательством и дальнейшими шагами на пути Украины к членству в НАТО, - заявил Столтенберг.

Столтенберг о саммите НАТО: уверен, что он продемонстрирует сильную поддержку Украины