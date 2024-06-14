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У НАТО схвалили план розширення підтримки України - Столтенберг

У НАТО схвалили план розширення підтримки України - Столтенберг

Київ • УНН

 • 60835 перегляди

У НАТО затвердили план розширення довгострокової підтримки України, включаючи тренування, координацію поставок зброї та зміцнення її збройних сил.

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він містить в собі, зокрема, зміцнення Альянсом підтримку України та збільшення ролі в постачанні зброї та навчанні українських військових. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час брифінгу, передає УНН.

Щодо України ми узгодили план, який визначає, як НАТО керуватиме координацією допомоги та навчанням у сфері безпеки. Це дозволить лідерам НАТО розпочати ці зусилля на Вашингтонському саміті в липні, поставивши нашу підтримку Україні на міцнішу основу на роки вперед. Зміцнимо нашу підтримку України на довгі роки вперед,

- сказав Столтенберг.

За його словами, до виконання плану буде залучено близько 700 співробітників НАТО та країн-партнерів.Столтенберг зазначив, що НАТО контролюватиме навчання українських Збройних сил на тренувальних базах у країнах Альянсу, підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, керувати передачею та ремонтом техніки, сприяти перспективному розвитку Збройних сил України.

Ці зусилля не роблять НАТО стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону. Допомога та підтримка безпеки НАТО для України є ключовим результатом саміту. Поряд із довгостроковим фінансовим зобов'язанням та подальшими кроками на шляху України до членства в НАТО,

- заявив Столтенберг.

Столтенберг про саміт НАТО: впевнений, що він продемонструє сильну підтримку України13.06.24, 20:56 • 24043 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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