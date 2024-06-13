Столтенберг про саміт НАТО: впевнений, що він продемонструє сильну підтримку України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що майбутній Вашингтонський саміт продемонструє непохитну і рішучу підтримку України з боку НАТО як в плані негайної, так і довгострокової допомоги.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Вашингтонський саміт Альянсу продемонструє непохитну та сильну підтримку НАТО щодо України. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Я абсолютно впевнений, що цей саміт продемонструє непохитну та сильну підтримку НАТО щодо України. Зокрема, коли ми говоримо про негайну підтримку, а також про довготермінову, адже Україна потребує обох. Дуже важливо, щоб Україна отримувала, те, що вона потребує сьогодні, адже впродовж останніх кількох тижнів наші союзники, зокрема Бельгія та інші, говорили про підсилення того, що вони передадуть Україні
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина заявляла, що рішення, підготовлені до Вашингтонського саміту, стануть сигналом для росії про те, що ультиматуми путіна не вплинуть на стратегічні рішення союзників щодо майбутнього членства України в НАТО.
29 травня Стефанішина заявляла, що питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус щодо встановлення часових рамок щодо інтеграції.
У березні 2024 року Стефанішина казала, що ключові противники запрошення України до НАТО – це США та Німеччина. Тоді за її словами, союзники закликали Київ не псувати "атмосферу" на Вашингтонському саміті.