Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Вашингтонский саммит Альянса продемонстрирует непоколебимую и сильную поддержку НАТО в отношении Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я абсолютно уверен, что этот саммит продемонстрирует непоколебимую и сильную поддержку НАТО в отношении Украины. В частности, когда мы говорим о немедленной поддержке, а также о долгосрочной, ведь Украина нуждается в обоих. Очень важно, чтобы Украина получала, то, в чем она нуждается сегодня, ведь в течение последних нескольких недель наши союзники, в частности Бельгия и другие, говорили об усилении того, что они передадут Украине - рассказал Столтенберг.

Дополнение

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявляла, что решения, подготовленные к Вашингтонскому саммиту, станут сигналом для россии о том, что ультиматумы путина не повлияют на стратегические решения союзников относительно будущего членства Украины в НАТО.

29 мая Стефанишина заявляла, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня. В то же время не секрет, что США и Германия не поддерживают пока консенсус по установлению временных рамок по интеграции.

В марте 2024 года Стефанишина говорила, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия. Тогда по ее словам, союзники призывали Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.