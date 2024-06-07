Стефанішина про рішення, які готуються на саміт НАТО: будуть сильним сигналом рф

Рішення, які готуються на Вашингтонський саміт НАТО, будуть достатньо сильним сигналом росії про те, що ультиматуми російського диктатора володимира путіна не мають впливу на стратегічні рішення союзників. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина журналістам у п'ятницю, коментуючи заяву путіна про те, що він зацікавлений в нейтральному статусі України, передає кореспондент УНН.

"Ми готувалися, звичайно, з усіма союзниками і Штаб-квартирою, але, безумовно, приймаючою країною цього ювілейного саміту є США, тому й підготовка здійснюється у тісній координації із ними", - сказала Стефанішина.

Хоча, як зазначила вона, США завжди дуже тісно й плідно слідкували за всім, що відбувається в НАТО.

"На сьогодні ми обговорюємо питання майбутнього членства України в НАТО. Ми обговорюємо питання убезпечення фінансової військової підтримки України від політичних змін, політичних впливів серед наших союзницьких країн, ми обговорюємо, як діючі інструменти НАТО можуть покращити логістику постачання військового обладнання, пришвидшити виконання політичних обіцянок, і так само ми говоримо про те, щоб підготовка до Вашингтонського саміту сприяла ухваленню рішень про закриття українського неба", - розповіла Стефанішина.

Вона висловила впевненість, що на Вашингтонському саміті буде представлено комплексне бачення перерахованого вище.

"Я впевнена, що саме на Вашингтоні буде певне комплексне бачення з цього представлено. Це дуже кропітка робота. На сьогодні США надають повне сприяння по всіх блоках, окрім очевидно існуючої особистої позиції президента Байдена щодо того, що запрошення України в НАТО – це не те рішення, яке він готовий зараз ухвалити", - сказала Стефанішина.

За її словами, за межами цієї позиції достатньо серйозні йдуть дискусії щодо незворотності рішення про членство України в НАТО.

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Для мене такий підхід також отримав дещо серйозніший вимір, оскільки буквально нещодавно путін у своєму виступі заявив, що він зацікавлений саме в нейтральному статусі України, тому ті рішення, які готуються на Вашингтон, вони будуть достатньо сильним сигналом росії про те, що його (путіна – ред.) ультиматуми не мають впливу на стратегічні рішення союзників - заявила Стефанішина.

Доповнення

29 травня Стефанішина заявляла, що питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус щодо встановлення часових рамок щодо інтеграції.

У березні 2024 року Стефанішина казала, що ключові противники запрошення України до НАТО – це США та Німеччина. Тоді за її словами, союзники закликали Київ не псувати "атмосферу" на Вашингтонському саміті.