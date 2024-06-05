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Що значить "неготовність підтримати НАТОвізацію України"? У місії США при НАТО пояснили заяви Байдена

Що значить "неготовність підтримати НАТОвізацію України"? У місії США при НАТО пояснили заяви Байдена

Київ • УНН

 • 50833 перегляди

Президент Джо Байден заявив, що він не вірить, що Україна в даний час готова до членства в НАТО, але підкреслив, що майбутнє України - в НАТО, і її членство - питання часу, наголошують в місії США при Альянсі.

Президент Джо Байден в інтерв’ю провідному американському виданню Time говорив про те, що не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО. Про це Радіо Свобода заявили у місії США при Альянсі, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, як трактувати слова лідера США про те, що запобігання російській окупації України не обов’язково означає її членство в НАТО, у представництві США при альянсі наголосили, що майбутнє України в НАТО, з чим погодилися всі союзники.

"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками… Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше", – зауважили в дипмісії США.

Також у представництві США при НАТО нагадали інші слова президента Байдена, сказані після Вільнюського саміту. Американський лідер тоді наголошував, що членство України – радше питання часу, аніж вірогідності загалом.

"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити" і "справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО"… На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", – резюмували в дипмісії США.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не зможе окупувати території України. При цьому він вважає, що для цього Україні не обов'язково бути частиною НАТО.

Додамо

НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на щорічному саміті альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Втім, як очікується, не ухвалить давнє прохання країни про вступ до альянсу на тлі вторгнення росії.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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